Trevisan-Dodin oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Martina Trevisan se la vedrà contro Oceane Dodin nel secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). La toscana è reduce dalla vittoria contro la qualificata messicana Renata Zarazua, battuta in rimonta dopo quasi tre ore di battaglia. Adesso l’asticella si alza di fronte alla potente transalpina, che all’esordio ha liquidato piuttosto agilmente un’avversaria ostica come la cinese Lin Zhu. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Trevisan che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. La francese, tuttavia, è una tennista da temere su questo tipo di superficie per via del grande servizio e dei colpi d’inizio gioco particolarmente violenti ed efficaci. Servirà la migliore versione di Trevisan, che per la prima volta nella sua vita agonistica cerca l’approdo al terzo turno del Major oceanico. Qui, in caso di successo, incrocerebbe la racchetta con una tra l’altra francese Clara Burel oppure la statunitense Jessica Pegula, numero cinque del ranking mondiale.

Trevisan e Dodin scenderanno in campo oggi (giovedì 18 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro dalle ore 01.00 italiane sul Court 13, al termine del match che vedrà opposte l’olandese Arantxa Rus e la russa Anna Kalinskaya. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo impegno di Martina Trevisan nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.