Inter-Lazio, Inzaghi oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

L‘Inter, dopo un percorso praticamente perfetto in campionato, si prepara a disputare una nuova sfida contro la Lazio nel match valevole per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024. La compagine nerazzurra vuole provare a portare a casa il primo trofeo della sua stagione in terra saudita. Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 18 gennaio alle ore 8:30 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA