Virtus Bologna-Trento oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Trento, sfida valida come 30^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Testa a testa tra due formazioni che sono certe di giocare i payoff: le Vu Nere, inoltre, con una vittoria sarebbero sicure della prima posizione, ovviamente fattore molto importante per la post season. Anche per gli uomini di coach Galbiati sarebbe importante vincere, perché la Dolomiti Energia, a seconda del risultato di questa partita e di quelle delle dirette concorrenti, potrebbe puntare ancora anche al quinto posto, che vorrebbe dire evitare un confronto con le prime tre ai quarti di finale. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 5 maggio sul parquet della Segafredo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Trento, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.