Verona-Fiorentina 2-1, Italiano: “Peccato, ora resettiamo e pensiamo al Bruges”

La Fiorentina cade sul campo di Verona ed il tecnico Vincenzo Italiano non nasconde il rammarico. “Partita non approcciata al meglio? Solo per il fatto che siamo andati sotto su una nostra ingenuità, poi l’abbiamo presa in mano. Ennesimo palo colpito, già nel primo tempo potevamo andare oltre il pareggio e nel secondo potevamo fare meglio anche se il gol loro è viziato da un fallo di mano di Lazovic. Ci dispiace, ci tenevamo a non perderla e invece è andata così” ha detto il tecnico viola ai microfoni di DAZN al termine di Verona-Fiorentina, partita valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024 e terminata 2-1.

“Quando si va sotto, si tenta il tutto per tutto per pareggiarla – ha spiegato Italiano -. Bravo il Verona a sfruttare quella palla con Noslin, poi abbiamo messo in campo tutta la qualità che avevamo e delle volte siamo andati vicini a pareggiarla. Poteva andare diversamente, episodi che ci sono girati male. Stiamo cercando di fare bene in campionato, abbiamo una semifinale importante e oggi dovevo ruotare tanti giocatori. Ora pensiamo a mercoledì“. La testa, infatti, è già all’appuntamento di Conference League contro il Burges: “Sono errori che in una partite come quella di mercoledì non li dobbiamo commettere, possono costare caro. Andremo in un campo caldo e non possiamo permetterci distrazioni“. Bisogna quindi resettare rapidamente la sconfitta contro la formazione gialloblù, per scendere in campo determinati nella competizione continentale: “Giocando ogni 3 giorni, la squadra deve recuperare energie. Dovremo fare una grande prestazione, archivieremo la sconfitta e penseremo all’obiettivo di passare il turno“.