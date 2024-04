Virtus Bologna-Reggio Emilia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Reggio Emilia, sfida valida come 28^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Reduci dalla sconfitta nella sfida decisiva dei play-in contro il Baskonia, che ha posto fine al percorso in Eurolega sancendo il mancato approdo ai playoff, le Vu Nere si rituffano sul campionato decise a chiudere al meglio questo rush finale prima della post season, con l’obiettivo di puntare al primo posto in queste ultime tre gare. Di fronte, la squadra allenata da coach Priftis, tornata alla vittoria la scorsa settimana contro Brindisi, punta quantomeno a mantenere il quinto posto attuale in classifica. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 21 aprile sul parquet della Segafredo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Reggio Emilia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.