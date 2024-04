Trofeo Città di Jesolo 2024 ginnastica artistica oggi in tv: canale, orario e diretta streaming finali attrezzi

Tutto pronto per la seconda giornata del Trofeo Città di Jesolo 2024 di ginnastica artistica, che vede andare in scena le finali di specialità: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. Dopo una prima giornata dedicata alle gare a squadre e All-Around individuali, sia junior che senior tornano in pedana per cimentarsi nelle finali per attrezzo. Prosegue dunque per le ginnaste l’importante test internazionale in vista degli Europei di Rimini, in programma tra il 2 ed il 5 maggio prossimi. L’Italia di Enrico Casella va quindi a caccia di altre soddisfazioni per festeggiare davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 14.00 di domenica 21 aprile al PalaInvent di Jesolo. Di seguito, il programma di giornata e tutte le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Le finali per attrezzo del Trofeo Città di Jesolo 2024 di ginnastica artistica saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

TROFEO CITTA’ DI JESOLO 2024: PROGRAMMA DOMENICA 21 APRILE