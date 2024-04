Virtus Bologna-Pistoia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Virtus Bologna-Pistoia, sfida valida come 25^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Posticipo del lunedì interessante in cui le Vu Nere, che arrivano dallo scontro diretto al vertice vinto con un vantaggio largo su Brescia, vogliono ottenere un successo che permetterebbe loro di mantenere la testa della classifica. Di contro, la formazione ospite, dopo una serie di risultati positivi, sono reduci dalla sconfitta nell’ultimo turno contro Treviso, perso di un solo punto: la squadra di coach Brienza, quindi, è alla ricerca di un colpo esterno per rimanere tra le migliori otto, che vorrebbe dire playoff. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di lunedì 1° aprile sul parquet della Segafredo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Virtus Bologna-Pistoia, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Sky Go, oltre che su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.