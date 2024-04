Italia-Corea oggi in tv: canale, orario e diretta streaming girone Mondiali curling maschile 2024

Tutto pronto per Italia-Corea del Sud, partita valevole per l’ottava sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate), dopo aver affrontato il Canada nel primo pomeriggio, tornano subito sul ghiaccio per affrontare la compagine coreana. Gli azzurri allenati da Ryan Fry vanno a caccia di una grande prestazione per proseguire nel migliore dei modi l’avventura iridata.

Lo skipper Jongduk Park ed i compagni Yeongseok Jeong, Seunghoon Oh e Jihoon Seong (Kibok Lee riserva), reduci dalle sfide contro Scozia, Germania, Olanda e Stati Uniti, vogliono dare del filo da torcere alla formazione tricolore per guadagnare posizioni in classifica. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.00 di lunedì 1 aprile al KSS Freizeitpark di Schaffhausen, in Svizzera. Di seguito, l’orario e le informazioni per seguire in diretta la partita Italia-Corea del Sud della rassegna iridata 2024 di curling maschile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

LA CLASSIFICA E TUTTI I RISULTATI

MONDIALI MASCHILI 2024, IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: PROGRAMMA, ORARI E TV

STREAMING E TV – La partita Italia-Corea del Sud dei Mondiali 2024 di curling maschile è visibile in diretta streaming sulla piattaforma a pagamento The Curling Channel., oltre che per gli abbonati su Discovery +. A partire dalle ore 20.45 la partita viene trasmessa anche in diretta tv su Eurosport 1, canale visibile anche per gli abbonati Sky e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.