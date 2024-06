Vicenza-Carrarese oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Carrarese, match dello stadio Romeo Menti valevole per l’andata della finale della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La formazione biancorossa arriva dalla vittoria per 2-1 contro l’Avellino, che le ha consentito di staccare il passa per questo ultimo atto dei playoff. Adesso manca soltanto un passo per provare a tornare in Serie B.

Vicenza-Carrarese, come seguire il match

La compagine toscana, dal suo canto, si è sbarazzata del Benevento e ora vuole coronare il sogno di centrare la sua prima storica promozione in Serie B. In questo caso sarà fondamentale partire bene per indirizzare il doppio confronto. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 5 giugno alle ore 21:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio e in chiaro su Rai Sport.

