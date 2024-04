Playoff Serie C 2023/2024: calendario, programma, date, orari e tv

Tutto pronto per i playoff di Serie C 2023/2024: ecco tutte le informazioni su programma, calendario, orari, date e su come seguire le partite in tv e streaming. La post season attende ben 28 squadre, che proveranno a darsi battaglia per conquistare l’ultimo pass per giocare in Serie B nella prossima stagione: una lotta serratissima per la promozione che coinvolge le squadre dalla posizione due alla posizione dieci di ciascuno dei tre gironi e in aggiunta anche la vincitrice della Coppa Italia, il Catania, che però cederà il posto all’undicesima del girone C se non chiuderà fuori dalla zona playout la regular season. Si parte con la fase interna al girone e due turni che coinvolgono le formazioni dalla quinta alla decima posizione con l’ingresso in corsa delle quarte, poi la fase nazionale con l’ingresso delle terze primo turno, un ulteriore secondo turno e quindi le final four, con semifinale e finale. Di seguito allora ecco la programmazione completa per quanto riguarda i playoff di Serie C, che saranno visibili su Sky Sport con una partita a turno sulla Rai in chiaro.

PROGRAMMA PLAYOFF SERIE C

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica (Sabato 4 maggio 2024)

Girone A

Quinta classificata vs Decima classificata

Sesta classificata vs Nona classificata

Settima classificata vs Ottava classificata

Girone B

Quinta classificata vs Decima classificata

Sesta classificata vs Nona classificata

Settima classificata vs Ottava classificata

Girone C

Quinta classificata vs Decima classificata

PICERNO vs Nona classificata

Settima classificata vs Ottava classificata

2° Turno – Gara unica (Martedì 7 maggio 2024)

Girone A

TRIESTINA vs Peggior qualificata

Miglior qualificata vs Seconda miglior qualificata

Girone B

PERUGIA vs Peggior qualificata

Miglior qualificata vs Seconda miglior qualificata

Girone C

Quarta classificata vs Peggior qualificata

Miglior qualificata vs Seconda miglior qualificata

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata (Sabato 11 maggio 2024)

VICENZA vs Qualificata

CARRARESE vs Qualificata

Terza classificata girone C vs Qualificata

Vincitrice Coppa Italia vs Qualificata

Miglior qualificata vs Qualificata

1° Turno – Gara di Ritorno (Martedì 14 maggio 2024)

Qualificata vs VICENZA

Qualificata vs CARRARESE

Qualificata vs Terza girone C

Qualificata vs Vincitrice Coppa Italia

Qualificata vs Miglior qualificata

2° Turno – Gara di Andata (Sabato 18 maggio 2024)

PADOVA vs Qualificata

TORRES vs Qualificata

Seconda classificata girone C vs Qualificata

Miglior qualificata vs Qualificata

2° Turno – Gara di Ritorno (Martedì 21 maggio 2024)

Qualificata vs Padova

Qualificata vs Torres

Qualificata vs Seconda classificata girone C

Qualificata vs Miglior qualificata

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata (Sabato 25 maggio 2024)

Semifinali – Gara di Ritorno (Martedì 28 maggio 2024)

Finale – Gara di Andata (Domenica 2 giugno 2024)

Finale – Gara di Ritorno (Domenica 9 giugno 2024)