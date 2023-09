Serie C 2023/2024: risultati e classifiche

I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2023/2024: di seguito andiamo allora a scoprire dunque i punteggi finali di ogni partita della terza divisione italiana con i rispettivi marcatori, assieme alle graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quello che succede nel campionato organizzato dalla Lega Pro: in palio, a fine stagione, quattro promozioni in B. Di seguito Sportface.it vi propone risultati e classifiche della nuova Serie C 2023/2024, che per motivi di sponsorizzazione è ribattezzata Serie C Now.

CLASSIFICHE

Girone A

Albinoleffe

Alessandria

Arzignano

Atalanta U.23

Fiorenzuola

Giana Erminio

Vicenza

Legnago Salus

Lumezzane

Mantova

Novara

Padova

Pergolettese

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Trento

Triestina

Virtus Verona

Girone B

Carrarese 3 Pescara 3 Pontedera 3 Arezzo 3 Torres 3 Spal 3 Ancona 1 Gubbio 1 Entella 1 ASD Pineto 1 Lucchese 1 Perugia 1 Cesena 0 Pescara 0 Olbia 0 Vis Pesaro 0 Entella 0 Recanatese 0 Juventus U23 0 Rimini 0 Sestri Levante 0 Fermana 0

Girone C

Latina 3 Crotone 3 Giugliano 3 Messina 1 Audace Cerignola 1 Avellino 0 Benevento 0 Brindisi 0 Casertana 0 Foggia 0 Juve Stabia 0 Monopoli 0 Monterosi Tuscia 0 Picerno 0 Potenza 0 Taranto 0 Turris 0 Virtus Francavilla 0 Sorrento 0 Catania 0

RISULTATI

Prima giornata

Girone A

Alessandria-Novara

Atalanta U.23-Virtus Verona

Fiorenzuola-Renate

Vicenza-Albinoleffe

Legnago Salus-Arzignano

Mantova-Padova

Pergolettese-Pro Sesto

Pro Patria-Giana Erminio

Pro Vercelli-Lumezzane

Triestina-Trento

Girone B

Carrarese-Fermana 3-0 (40′ Capello, 46′ Calderoni (AUT), 62′ Palmieri)

Gubbio-Pineto 1-1 (56′ Udoh, 73′ Pellegrino)

Lucchese-Perugia 0-0

Olbia-Cesena

Pescara-Juventus U.23 3-1 (11′, 42′ Cuppone, 34′ Accornero, 54′ Guerra)

Pontedera-Sestri Levante 2-0 (25′ Benedetti, 67′ Ianesi)

Recanatese-Torres 2-1 (29′ Ruocco, 48′ Antonelli, (AUT), 50′ Scotto)

Rimini-Arezzo 1-2 (45′ Gucci, 53′ Iori, 67′ Cherubini)

Spal-Vis Pesaro 1-‘ (53’ Tonucci AUT)

Virtus Entella-Ancona 1-1 (60′ Spagnoli, 67′ Meazzi)

Girone C

Audace Cerignola-Messina 2-2 (30′, 48′ Malcore, 28′ Tropea, 92′ Firenze)

Avellino-Latina 0-2 (28′ Fella, 91′ Fabrizi)

Catania-Crotone 0-1 (65′ Tribuzzi)

Giugliano-Sorrento 1-0 (64′ Nocciolini)

Monterosi Tuscia-Juve Stabia

Potenza-Brindisi

Taranto-Foggia

Turris-Benevento

Virtus Francavilla-Picerno

Casertana-Monopoli rinviata