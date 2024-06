Regolamento Vicenza-Carrarese: come funziona la finale playoff di Serie C 2023/2024

Il regolamento di Vicenza-Carrarese, match dello valevole per l’andata della finale della fase nazionale dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Entrambe le formazioni si trovano ad un passo dal coronare il sogno della promozione in Serie B, ma per riuscire a centrare l’obiettivo sarà necessario dare il massimo in queste ultime due partite. La finale, infatti, come al solito sarà articolata in una gara di andata prevista al Romeo Menti e una di ritorno, che andrà in scena domenica allo stadio Dei Marmi.

Vicenza-Carrarese, il regolamento

Il regolamento della finale dei playoff di Serie C 2023/2024, Vicenza-Carrarese, prevede che, in caso di parità nei gol segnati tra le due squadre tra andata e ritorno, vadano in scena i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno al ritorno; qualora persistesse il risultato di parità via libera ai calci di rigore per decretare la qualificata in finale.