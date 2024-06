Italia-Portogallo oggi in tv: canale, orario e streaming Finale Europei Under 17

Alle 19:30 di oggi, mercoledì 5 giugno, Italia e Portogallo scenderanno in campo in occasione della finale degli Europei Under 17, in programma nella cornice del Limassol Stadium. Un’occasione storica per i ragazzi di Massimiliano Favo che vogliono portare nella bacheca della Federcalcio italiana l’unico trofeo mancante a livello giovanile nella prestigiosa storia azzurra. L’Italia viene dalle partite contro Inghilterra (sconfitta ai rigori) e Danimarca. Ora però c’è da superare l’ostacolo Portogallo. “Sono una buonissima squadra – sottolinea Alessandro Di Nunzio, una delle stelle di questa U17 -, altrimenti non sarebbero arrivati fino a questo punto della competizione. Conosciamo le loro qualità, ma conosciamo anche le nostre: siamo un gruppo unico e non dobbiamo porci limiti”.

Oltre al romanista, occhi puntati ovviamente su Francesco Camarda, attaccante del Milan che ha già esordito in Serie A. Con lui anche gli altri rossoneri, Longoni e Liberali, entrambi decisivi contro gli inglesi. La partita sarà visibile in diretta tv esclusiva su Rai 2 oltre che in streaming sulla piattaforma streaming gratuita (previa registrazione Rai Play). La gara sarà trasmessa anche su Uefa.TV. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco e fino al 90′ più recupero. E forse oltre: il regolamento in caso di pareggio nei tempi regolamentari non prevede i tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore. Appuntamento quindi alle 19:30.

DATA: Mercoledì 5 giugno

ORARIO: 19:30

TV e STREAMING: Rai 2, Rai Play, Uefa.tv