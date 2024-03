Verona-Perugia in tv: data, orario e diretta streaming gara-2 quarti Playoff Superlega 2023/2024 volley

Inizia il conto alla rovescia per Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia, gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile. Gli scaligeri di Rado Stoytchev vanno a caccia del successo davanti al proprio pubblico per tenere vivo il sogno e proseguire al meglio la corsa verso lo Scudetto. I Block Devils di Angelo Lorenzetti però non hanno alcuna intenzione di concedere spazio agli avversari e vogliono fare un passo verso il passaggio del turno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 10 marzo al Pala Agsm AIM di Verona. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-2 Verona-Perugia dei quarti dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

CALENDARIO SERIE PERUGIA-VERONA QUARTI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO DEI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

TABELLONE PLAYOFF: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: TUTTI I RISULTATI

REGOLAMENTO PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

STREAMING E TV – Gara-2 Verona-Perugia dei quarti di finale dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.