Wta Auckland 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 250 di Auckland, previsto dal 2 all’8 gennaio. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, che ha costretto il torneo a fermarsi per ben due edizioni consecutive, si torna a giocare sui campi della città neozelandese, da anni appuntamento fisso pre-Australian Open. La maggior parte delle top players ha preferito rimanere in Australia e giocare ad Adelaide o nella United Cup, per cui ad Auckland avremo una sola top-40, che però richiama già un buon pubblico. Si tratta della numero 7 del ranking Coco Gauff, che avrà come principali avversarie sulla carta Sloane Stephens e Leylah Fernandez. Elisabetta Cocciaretto è invece pronta a difendere i colori azzurri.

La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), dal 2 all’8 gennaio. Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Diretta streaming fruibile inoltre anche su Sky Go, sempre tramite il canale SuperTennis. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA WTA AUCKLAND

Lunedì 2 gennaio: Primo Turno

Martedì 3 gennaio: Primo Turno

Mercoledì 4 gennaio: Secondo Turno

Giovedì 5 gennaio: Secondo Turno

Venerdì 6 gennaio: Quarti di finale

Sabato 7 gennaio: Semifinali

Domenica 8 gennaio: Finale