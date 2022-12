Atp Adelaide 1 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Adelaide 1, in programma dall’1 all’8 gennaio. Riparte la nuova stagione tennistica e, come di consueto, è l’Australia a ospitare i primi tornei. Livello molto alto ad Adelaide, dove guida il seeding Novak Djokovic, seguito da ben tre Top 10 quali Auger-Aliassime, Medvedev e Rublev. A difendere i colori azzurri saranno invece Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

La copertura televisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente e tramite la piattaforma Supertennix (gratis per i tesserati Fit). Sarà inoltre possibile seguire il torneo su Sky, che trasmetterà gli incontri su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). Diretta streaming fruibile anche su Sky Go e NOW. In alternativa Sportface.it seguirà il torneo con aggiornamenti in tempo reale, news ed approfondimenti nel corso della settimana.

PROGRAMMA ATP ADELAIDE 1

Domenica 1 gennaio: Primo Turno

Lunedì 2 gennaio: Primo Turno

Martedì 3 gennaio: Primo e Secondo Turno

Mercoledì 4 gennaio: Secondo Turno

Giovedì 5 gennaio: Secondo Turno

Venerdì 6 gennaio: Quarti di finale

Sabato 7 gennaio: Semifinali

Domenica 8 gennaio: Finale