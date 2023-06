Ungheria-Repubblica Ceca oggi in tv: programma, orario e diretta Europei 2023 basket femminile

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Ungheria-Repubblica Ceca, sfida valida per i quarti di finale degli Europei 2023 di basket femminile. Le magiare si sono classificate al primo posto del Gruppo D, e hanno anche il vantaggio di aver riposato più delle avversarie, le quali, dopo il secondo posto nel Gruppo A, hanno battuto in una partita tiratissima (vinta di tre punti) la Grecia negli spareggi, guadagnandosi l’accesso alla fase finale in Slovenia. La palla a due è fissata alle ore 12:15 di giovedì 22 giugno sul parquet dell’Arena Stozice di Lubiana. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Ungheria-Repubblica Ceca degli Europei 2023 di basket femminile.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su RaiSport HD, oppure sulla piattaforma satellitare Sky, al canale 201, nonché su Sky Go, NowTV e Dazn. Tutte le partite della competizione, infine, sono disponibili sulla piattaforma streaming Eleven Sports. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.