Liga Spagnola, presentato il calendario per la prossima stagione: primo Classico il 29 ottobre

Una stagione è appena passata in rassegna, la prossima si sta costruendo. In Liga si pensa infatti già a quello che sarà nella stagione 2023-2024 in cui Real Madrid ed Atletico Madrid andranno a caccia della Liga di cui è detentore il Barcellona. Sono stati presentati i calendari con le rispettive partite che comporranno il calendario della prossima stagione.

Questa la prima giornata (11 AGOSTO): Almeria – Rayo Vallecano Athletic Bilbao – Real Madrid Atletico Madrid – Granada Celta Vigo – Osasuna Siviglia – Valencia Las Palmas – Maiorca Getafe – Barcellona Villarreal – Betis Siviglia Real Sociedad – Girona Cadice – Alaves.

Per quanto riguarda i big match, il primo Clasico della stagione si disputerà il 29 ottobre a Barcellona (11^ giornata), col ritorno alla 32^ il 21 aprile al Bernabeu. Il 24 settembre (6^ giornata) e il 4 febbraio (23^ giornata) i due derby fra Atletico e Real, con andata al Metropolitano. Per quanto riguarda le soste: dal 21 dicembre all’1 gennaio, 4-12 settembre, 9-17 ottobre, 13-21 novembre e 18-26 marzo. Quattro anche gli infrasettimanali: (27 settembre, 20 dicembre, 2 gennaio e 15 maggio