Basket femminile, Europei 2023: calendario, programma, orari e tv

Il calendario, il programma, gli orari e come vedere in tv gli Europei 2023 di basket femminile. La competizione continentale è pronta a prendere il via, con l’azione che si svolgerà tra Israele e Slovenia dal 15 al 25 giugno. L’Italia arriva all’impegno dopo aver ben figurato nella fase di qualificazione, e con l’ambizione di provare a raggiungere un risultato di rilievo, anche per migliorare lo score delle ultime apparizioni. Sedici le Nazionali impegnate, suddivise in quattro gironi da quattro squadre. Le partite saranno visibili in streaming sulla piattaforma courtside1891, ma anche Eleven Sports proporrà una selezione di incontri. Ecco quindi il calendario completo, con gli orari italiani.

FASE A GIRONI

Giovedì 15 giugno

Ore 11:15 – Montenegro – Grecia

Ore 12:15 – Slovacchia – Ungheria

Ore 14:00 – Italia – Repubblica Ceca

Ore 15:00 – Turchia – Serbia

Ore 17:15 – Belgio – Israele

Ore 18:00 – Gran Bretagna – Slovenia

Ore 20:00 – Lettonia – Spagna

Ore 20:45 – Germania – Francia

Venerdì 16 giugno

Ore 11:15 – Repubblica Ceca – Belgio

Ore 12:15 – Ungheria – Turchia

Ore 14:30 – Israele – Italia

Ore 15:00 – Francia – Gran Bretagna

Ore 17:15 – Grecia – Lettonia

Ore 18:00 – Slovenia – Germania

Ore 19:45 – Spagna – Montenegro

Ore 20:45 – Serbia – Slovacchia

Domenica 18 giugno

Ore 11:15 – Montenegro – Lettonia

Ore 12:15 – Germania – Gran Bretagna

Ore 14:15 – Belgio – Italia

Ore 15:00 – Ungheria – Serbia

Ore 17:00 – Repubblica Ceca – Israele

Ore 18:00 – Slovenia – Francia

Ore 19:45 – Spagna – Grecia

Ore 20:45 – Turchia – Slovacchia