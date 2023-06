Basket femminile, Europei 2023: tabellone e accoppiamenti quarti di finale

Ecco il tabellone e gli accoppiamenti dei quarti di finale degli Europei 2023 di basket femminile. Prosegue il torneo continentale, che entra nelle fasi decisive: da questo turno, tutta l’azione si sposta in Slovenia, nell’Arena Stozice di Lubiana, dove domenica 25 giugno verrà incoronata la squadra vincitrice. I quarti, invece, si giocheranno interamente giovedì 22. Otto le squadre impegnate in queste ultime partite, molto importanti anche per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Germania 2026.

Spagna vs Germania/Slovacchia

Belgio vs Serbia/Gran Bretagna

Francia vs Montenegro/Italia

Ungheria vs Repubblica Ceca/Grecia