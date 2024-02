Tuffi Mondiali Doha 2024, finale piattaforma sincro femminile oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Proseguono le gare dei tuffi ai Mondiali di nuoto di Doha 2024 con la finale della piattaforma 10m sincro femminile. La coppia azzurra formata da Maia Biginelli e Irene Pesce proverà a stupire nonostante le difficoltà fisiche della giovane esordiente classe 2006. Si prevede grande battaglia: chi vincerà l’oro e chi salirà sul podio? L’appuntamento è per martedì 6 febbraio alle ore 16.30 italiane all’Hamad Aquatics Centre di Doha, in Qatar. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la finale della piattaforma 10m sincro femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024.

STREAMING E TV – La finale della piattaforma 10m sincro femminile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024 sarà visibile in TV in chiaro su Rai Sport, per poi proseguire su Rai 2. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati per non perdersi nemmeno un minuto della rassegna iridata.