Bronzetti-Kalinina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Abu Dhabi 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Anhelina Kalinina nel primo turno del WTA 500 di Abu Dhabi 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città araba. La romagnola, dopo essersi arenata nel turno decisivo delle qualificazioni, ha potuto usufruire del ripescaggio in virtù di lucky loser. Sulla sua strada c’è subito un’avversaria molto ostica come la potente ucraina, numero trentadue del ranking mondiale. Quest’ultima, tuttavia, deve ancora carburare nella nuova stagione, avendo perso tutte e tre le partite disputate fino ad ora. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti da registrare. Bronzetti, nonostante una classifica peggiore, partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per lei c’è l’accesso agli ottavi di finale, dove eventualmente troverebbe una tra la russa Liudmila Samsonova, ottava testa di serie, oppure l’altra ucraina Lesia Tsurenko.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

Bronzetti e Kalinina scenderanno in campo oggi (martedì 6 febbraio). Le due giocatrici sono pianificate come quarto e penultimo incontro dalle ore 08.30 italiane (le 11.30 locali) sull’ADCB Court 1, al termine del match di doppio tra Babos/Zvonareva e Bouzkova/Sorribes Tormo. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato che cambierà spesso nel corso della settimana. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Bronzetti e Kalinina, garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.