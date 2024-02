Ciclismo su pista: Matteo Bianchi numero uno al mondo sul chilometro fermo

Importante riconoscimento per Matteo Bianchi, 22enne di Laives, diventato numero uno nel ranking mondiale sul chilometro fermo. In seguito al successo al campionato europeo in Olanda, il talento azzurro è riuscito a risalire la china nella propria specialità, balzando al comando della nuova classifica Uci. Con 1575 punti, Bianchi ha superato gli australiani Matthew Glaetzer (1500 punti) e Thomas Cornish (1430).