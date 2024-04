Virtus Francavilla-Juve Stabia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Virtus Francavilla-Juve Stabia sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Allo stadio Nuovoarredo Arena i padroni di casa cercano punti per provare a giocare i playout e non retrocedere in modo diretto, lo fanno contro la squadra che ha vinto il campionato e che non ha dunque più obiettivi stagionali. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 20 di domenica 21 aprile, diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.