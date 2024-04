Trofeo Città di Jesolo 2024 ginnastica artistica in tv: data, orario e diretta streaming

Tutto pronto per il Trofeo Città di Jesolo 2024 di ginnastica artistica, in programma al PalaInvent nel fine settimana del 20 e 21 aprile: ecco, di seguito, le informazioni per seguire tutte le gare. Cresce l’attesa per il celebre meeting dedicato ai grandi attrezzi femminili, che attrae squadre di assoluto spessore da tutto il mondo e sarà l’occasione per testarsi in vista degli Europei di Rimini (2-5 maggio). Quest’anno al via Stati Uniti, Germania, Canada, Spagna, Francia e un Brasile al gran completo, oltre ovviamente all’Italia di Enrico Casella. Saranno presenti in tutto 20 azzurre, dieci senior e dieci impegnate nelle gare giovanili. L’Italia sarà in gara nella competizione senior con due squadre: la prima composta da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa, le sorelle Asia e Alice D’Amato e Angela Andreoli, la seconda con Veronica Mandriota, Camilla Ferrari, Matilde Ferrari, July Marano, Sofia Tonelli e Nunzia Decerno. Di seguito, il programma dell’evento e tutte le informazioni per seguire le gare.

STREAMING E TV – Le gare senior del sabato pomeriggio e la final eight della domenica del Trofeo Città di Jesolo 2024 di ginnastica artistica saranno visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA TROFEO CITTA’ DI JESOLO 2024

SABATO 20 APRILE

9.00 Gara a squadre e all around individuale giovanile

14.30 Gara a squadre e all around individuale senior

DOMENICA 21 APRILE

14.00 finali di specialità junior e senior