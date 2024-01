Trevisan-Tomova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Hobart 2024

Martina Trevisan se la vedrà contro Veronika Tomova nel primo turno del torneo WTA 250 di Hobart 2024, evento di scena sui campi in cemento outdoor. Martina prova a mettersi alle spalle il ko patito contro l’australiana Rodionova la scorsa settimana a Brisbane e in quel di Hobart ha l’occasione per centrare il primo successo stagionale. Di front si troverà la tennista bulgara, ripescata come lucky loser dopo aver perso nell’ultimo turno di qualificazioni contro la polacca Magdalena Frech. Ci sono due precedenti tra le giocatrici, ma entrambi abbastanza datati poiché risalenti al 2017, con una vittoria per parte. I bookmakers al momento danno l’azzurra leggermente favorita nei confronti dell’avversaria.

Trevisan e Tomova scenderanno in campo nella notte italiana tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio a partire dall’01:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre, il torneo Wta di Hobart avrà un canale dedicato esclusivamente a sé, vale a dire Sky Sport 254. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match fornendo ai lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.