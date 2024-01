Arnaldi-Zapata Miralles stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Adelaide 2024

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Bernabe Zapata Miralles nel primo turno dell’ATP 250 di Adelaide 2024, torneo di scena sul cemento outdoor della città australiana. Il sanremese è reduce dal buon quarto di finale ottenuto a Brisbane, dove si è arreso di fronte al russo Roman Safiullin. Adesso per lui c’è il lucky loser spagnolo, grande esperto della terra battuta ma capace di adattarsi molto bene anche a condizioni più rapide. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Arnaldi che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale molto complicato contro il bombardiere cileno Nicolas Jarry, seconda testa di serie della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio.

Arnaldi e Zapata Miralles scenderanno in campo nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 gennaio. I due giocatori sono pianificati come primo incontro della giornata sul Court 3 con inizio fissato alle ore 00.30 italiane (le 10.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà due canali dedicati ovvero Sky Sport 251 e Sky Sport 252. Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per gli abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento), e una diretta in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre e 156 di Sky). Infine, anche Sportface.it seguirà l’esordio di Matteo Arnaldi, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.