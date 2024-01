Highlights e gol Padova-Mantova 0-5: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Olivia Carbone 3

Mantova schiaccia per 5-0 il Padova, allungando in classifica. La formazione di casa non è riuscita a mantenere il ritmo degli avversari, che hanno trovato il primo vantaggio grazie a Redolfi, seguito dal raddoppio di Fiori dalla terza rete firmata da Galuppini. Gli ultimi due gol arrivano durante il recupero e sono Bragantini e Wieser a firmarli.