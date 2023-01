Trevisan-Schmiedlova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Martina Trevisan affronterà Anna Karolina Schmiedlova nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Fresca di best ranking e ad un passo dall’entrare per la prima volta in carriera tra le prime 20 del ranking mondiale, la tennista toscana si presenta per il terzo slam consecutivo come numero 1 d’Italia e unica tra le teste di serie del tabellone. A Brisbane e Sydney abbiamo visto una Martina giocare in maniera straordinaria sul finire della manifestazione, dopo un avvio non semplice. Sul veloce outdoor comunque non può permettersi di sottovalutare nessuna, e la ceca che ha già tre incontri di rodaggio sulle spalle a Melbourne sarà cliente non facile. C’è un precedente, giocato nel WTA 125 di Bol nel 2021, che vide Trevisan imporsi in due set, ma sulla terra rossa.

Trevisan e Schmiedlova scenderanno in campo martedì 17 gennaio. Non è stato ancora reso noto l’ordine di gioco della giornata dagli organizzatori. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.