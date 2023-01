Giorgi-Pavlyuchenkova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Camila Giorgi affronterà Anastasia Pavlyuchenkova nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Un incontro decisamente difficile da decifrare, innanzitutto perché quelli della marchigiana per caratteristiche non lo sono mai, ma in questo caso particolare il motivo è che entrambe arrivano da stop piuttosto lunghi. L’azzurra ha giocato pochi giorni fa, perdendo da Cirstea, il primo match dopo un’assenza di quattro mesi. La russa è tornata ad Adelaide dopo uno stop che l’ha vista lontana dai campi per ben otto mesi, ossia dal torneo di Roma in poi. Qui Camila ha ottenuto come miglior risultato il terzo turno, mentre Pavlyuchenkova può vantare ben tre quarti di finale nelle ultime sei edizioni del torneo.

Giorgi e Pavlyuchenkova scenderanno in campo martedì 17 gennaio. Non è stato ancora reso noto l’ordine di gioco della giornata dagli organizzatori. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.