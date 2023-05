Trevisan-Muchova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

Martina Trevisan dovrà vedersela con Karolina Muchova, nel contesto del secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023, tradizionale evento romano. La giocatrice toscana vuole regalarsi altri grandi momenti di gloria sulla terra battuta, seppur l’avversaria di riferimento sia particolarmente insidiosa; la ceca, infatti, possiede un repertorio di colpi ampio e, se non frenata dagli infortuni, può dar filo da torcere a qualsiasi avversaria. D’altra parte, il tennis mancino di Trevisan può sorprendere anche giocatrici più talentuose e sulla carta favorite, per via di un rigore tattico che caratterizza lo stile della nativa di Firenze. Sfida complessa, quindi, per Trevisan, la quale però offrirà il meglio di sé sul rosso capitolino per contrastare il talento della ceca Muchova: partita sotto i riflettori. Dopo un bye al primo turno, si fa sul serio per l’azzurra, seconda opponente per la ceca dopo Kamilla Rakhimova.

Trevisan sfiderà Muchova durante la giornata di oggi, venerdì 12 maggio, come secondo match dalle ore 11:00 sul Campo Pietrangeli (dopo Sakkari-Strycova). La partita in questione sarà visibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming inoltre fruibile attraverso il sito ufficiale dell’emittente menzionata e tramite SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis in caso di tesseramento FITP attivo). Peraltro, Sportface.it seguirà Trevisan-Muchova in tempo reale e garantirà aggiornamenti ai propri lettori.