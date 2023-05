Psg, Messi torna ad allenarsi. Galtier: “Sta mettendo determinazione, sarà titolare”

Lionel Messi torna dopo due settimane a disposizione di Christophe Galtier. Il fuoriclasse argentino si era scusato pubblicamente per aver saltato un allenamento a causa di un viaggio programmato in Arabia Saudita, la società ha quindi deciso di reintegrarlo in anticipo tanto che il tecnico ha annunciato che domani sarà titolare contro l’Ajaccio. “Siamo lieti del ritorno di Messi, si è allenato in settimana con molta voglia, determinazione e intensità”, ha dichiarato il tecnico del Psg. “L’ho visto anche con molta voglia di aiutare la squadra. Domani sarà titolare”.