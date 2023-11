Trevisan-Juvan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Billie Jean King Cup Finals 2023

Martina Trevisan se la vedrà contro Kaja Juvan nel primo incontro di singolare di Italia-Slovenia, match valido per la prima semifinale delle Billie Jean King Cup Finals 2023. La toscana si presenta a questo delicato appuntamento dopo le due belle vittorie riportate rispettivamente sulla francese Alizé Cornet e sulla tedesca Eva Lys. Non sarà semplice contro la slovena, che nelle sue due uscite ha prima domato l’australiana Ajla Tomljanovic per poi lasciare solamente un game alla kazaka Anna Danilina.

Di poco fuori dalle prime cento giocatrici del mondo, può vantare un best ranking alla posizione numero 58 raggiunto nel giugno del 2022. Motivo per cui possiede il livello per fare partita alla pari anche contro un’avversaria più esperta come Trevisan. Quest’ultima partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Per l’Italia c’è in palio un punto molto importante, quello che potrebbe consegnarle due match point consecutivi per dare l’assalto alla finalissima in programma nella giornata di domenica.

Trevisan e Juvan scenderanno in campo oggi (sabato 11 novembre). Le due giocatrici daranno inizio alle ostilità a partire dalle ore 10.oo sul veloce indoor del Centre Court dell’Estadio La Cartuja di Siviglia (Spagna). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente è garantita anche una diretta streaming. Questa è fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento attraverso il portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go e NOW (solo per i possessori di abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo incontro di singolare di Italia-Slovenia tra Trevisan e Juvan fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.