Slalom femminile Levi 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Gli orari, il canale e la diretta streaming del primo slalom femminile di Levi 2023, gara valevole per la seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Parte la caccia all’indiscussa favorita ovvero la statunitense Mikaela Shiffrin, regolarmente ai nastri di partenza nonostante una contusione al ginocchio rimediata in allenamento. Alle sue spalle sono agguerrite la slovacca Petra Vlhova, la svedese Anna Swenn-Larsson e la svizzera Wendy Holdener. In chiave Italia proveranno a regalarsi un piazzamento importante ben otto azzurre nella località finlandese. Si tratta di Martina Peterlini, Marta Rossetti, Anita Gulli, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi ed Emilia Mondinelli. Quest’ultima, laureatasi campionessa italiana di specialità sia a livello seniores sia nella categoria giovani, effettuerà il proprio debutto sul massimo circuito.

L’appuntamento è fissato per oggi (sabato 11 novembre), con la prima e la seconda manche pianificate rispettivamente alle ore 10.00 e 13.00 italiane. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso Eurosport HD (canale 210 di Sky). I telespettatori potranno seguire le gare anche su Rai Sport+ HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo slalom femminile di Levi 2023, fornendo ai propri lettori una diretta live dettagliata di entrambi i segmenti di gara, oltre agli highlights e alle parole di tutte le principali protagoniste.