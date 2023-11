Discesa libera maschile Zermatt-Cervinia 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

Gli orari, il canale e la diretta streaming della prima discesa libera maschile di Zermatt-Cervinia 2023, gara d’apertura della Coppa del Mondo di sci alpino. Gli indiscussi favoriti sono il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt e l’austriaco Vincent Kriechmayr. In chiave azzurra proveranno a regalarsi un piazzamento importante in otto nella prima storica gara transfrontaliera (in questo caso lungo il confine tra Svizzera e Italia). Si tratta di Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca. Da monitorare con molta attenzione la situazione relativa al meteo. Negli scorsi giorni, infatti, gli organizzatori si sono ritrovati costretti a cancellare sia la seconda sia la terza prova cronometrata a causa del troppo vento e delle forti nevicate.

L’appuntamento è fissato per oggi (sabato 11 novembre), con l’inizio della gara fissato alle ore 11.30. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che monitorerà l’appuntamento attraverso Eurosport HD (canale 210 di Sky), e a Rai 2. Prevista, inoltre, una diretta streaming mediante le piattaforme RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la prima discesa libera maschile di Zermatt-Cervinia, fornendo ai propri lettori una diretta live dettagliata di entrambi i segmenti di gara, oltre agli highlights e alle parole di tutti i principali protagonisti.