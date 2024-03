Trento-Scafati oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A1 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Trento-Scafati, sfida valida come 25^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Scontro diretto tra due delle squadre che compongono il numeroso gruppo di metà classifica, in cui in palio ci sono gli ultimi posti per i playoff. Dopo una lunghissima serie di risultati negativi, gli uomini di coach Galbiati hanno ritrovato certezze quantomeno davanti al proprio pubblico, dopo aver vinto le ultime due partite giocate in casa. Ora, quindi, una nuova opportunità di continuare sulla stessa scia, contro una squadra, quella ospite, anch’essa non brillante nelle ultime settimane, dove ha raccolto solo una vittoria in cinque partite. L’obiettivo di Scafati, quindi, è quello di ottenere una vittoria che varrebbe l’aggancio in classifica proprio alla Dolomiti Energia. La palla a due è fissata alle ore 19:30 di sabato 30 marzo sul parquet della Il T quotidiano Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Trento-Scafati, valida per la Serie A1 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.