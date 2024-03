Bayern Monaco-Borussia Dortmund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Bundesliga 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, valida per la 27esima giornata di Bundesliga 2023/2024. La disperata rincorsa dei bavaresi al Bayer Leverkusen, primo con 10 punti di distacco, passa per l’ostacolo rappresentato dai gialloneri, quarti in classifica e a loro volta alla ricerca di conferme per mantenere la posizione sul Lipsia che insegue a un punto. La sfida è in programma oggi, sabato 30 marzo alle 18.30. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW e Sky Go.