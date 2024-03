Frosinone, Di Francesco: “Un buon punto, muoviamo la classifica”

Il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco commenta ai microfoni di Dazn il pareggio per 1-1 ottenuto contro il Genoa: “Dal punto di vista difensivo abbiamo dimostrato solidità, la squadra ha comunque cercato di mettere in difficoltà il Genoa. Ci teniamo stretto il punto, è un buon punto, peccato perché ci manca quel pizzico di buona sorte. Ho visto grande voglia di rifarsi, cosa che comunque avevo già visto in passato. Nel primo tempo avremmo meritato più del pareggio, nel secondo abbiamo letto benissimo la partita. L’importante è portare tutti i giocatori nella miglior condizione e sfruttarli nelle prossime partite. Muoviamo la classifica, abbiamo fermato l’emorragia facendo anche un’ottima prestazione. Turati? Devo dire che è sempre meno impegnato, non ha avuto tante situazione pericolose, mi è piaciuto per aver dato tranquillità ai compagni. Soulé? Delle giocate le ha fatte, ha avuto anche delle occasioni, gli manca un pochino il gol, ma per me è fondamentale, al di là delle giocate individuali”.