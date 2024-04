Trento-Monza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 semifinale Playoff Superlega 2023/2024 volley

Tutto pronto per Trento-Monza, gara-5 della semifinale dei Playoff Scudetto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. Le due squadre tornano in campo per la resa dei conti: chi vince, accede alla finale Scudetto. Gli uomini di Fabio Soli, dopo l’ottima partenza con i successi nei primi due confronti della serie, non vogliono sprecare un altro “match point” e vanno a caccia della vittoria per festeggiare davanti al proprio pubblico.

D’altro canto, gli uomini di Massimo Eccheli non vogliono di certo fermarsi ora. I brianzoli hanno riaperto la serie vincendo gara-3 in trasferta e vogliono completare la rimonta per tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e volerà in finale? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 14 aprile alla il T Quotidiano Arena di Trento. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta gara-5 Itas Trentino-Mint Vero Volley Monza delle semifinali dei Playoff Superlega 2023/2024 di volley maschile.

STREAMING E TV – Gara-5 Trento-Monza della semifinale dei Playoff Scudetto Superlega 2023/2024 di volley è visibile in diretta streaming per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.