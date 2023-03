Torino-Monterosi oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi Torneo di Viareggio 2023

di Mattia Zucchiatti 27

Torino e Monterosi sono pronte a scendere in campo in occasione del match degli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2023. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle 15:00 di martedì 28 marzo al Comunale di Marina di Massa. A dirigere l’incontro sarà il fischietto di Livorno Avelardi. Non è prevista una diretta tv o streaming del match. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Il Torino parte favorito grazie al primo posto nel girone, ma il Monterosi si candida a sorpresa stagionale con i suoi 6 punti alle spalle della Fiorentina nel suo raggruppamento.

SEGUI LA DIRETTA