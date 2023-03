Viareggio Cup 2023, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale

La settantatreesima edizione della Viareggio Cup 2023 prosegue in maniera spedita e, una volta archiviata la fase a gironi, le squadre coinvolte cominceranno a fare sul serio. Le prime due di ciascun raggruppamento, infatti, staccheranno il pass per gli ottavi di finale, momento in cui inizierà la fase ad eliminazione diretta ed ogni errore potrebbe rivelarsi fatale. Tutte le formazioni sono a caccia del trionfo per raccogliere l’eredità del Sassuolo, vincitore della scorsa edizione. Ecco, di seguito, tutte le sedici squadre che si sono qualificate per gli ottavi di finale e che cercheranno di darsi battaglia fino all’ultimo atto di una delle più importanti manifestazioni di calcio giovanile del mondo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL TABELLONE

LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

IN AGGIORNAMENTO