Torneo di Viareggio 2023: calendario, programma, date, orari e diretta tv

Manca sempre meno all’inizio della 73esima edizione dello storico Torneo di Viareggio che prenderà il via il prossimo lunedì (20 marzo) e che vedrà impiegate tantissime squadre della Primavera di tutto il mondo: ecco le informazioni su calendario, programma, date, orari e diretta tv. La squadra che ha trionfato lo scorso anno è il Sassuolo che, come di consueto, sarà la prima squadra a scendere in campo e che darà il via ufficiale alla competizione. I neroverdi apriranno le danze, dunque, lunedì 20 marzo alle 15.00 contro il Rukh, club del Lussemburgo. La partita in questione sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Rai Sport, che poi proietterà in diretta le due semifinali e la finalissima del 3 aprile, oltre alla finale della 4ª Viareggio Women’s Cup per un totale di 5 incontri. Questo il calendario completo della competizione.

LUNEDÌ 20 MARZO 2023

SASSUOLO-RUKH

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15)

OLYMPIQUE THIESSOIS-CARRARESE

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15) (Sintetico)

TORINO-PONTEDERA

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

DON TORCUATO-APIA LEICHHARDT

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

EMPOLI-WESTCHESTER UNITED

Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15) (Sintetico)

BEREKUM FREEDOM FIGHTERS-BENEVENTO

Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

SPAL-HONVÉD

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center (ore 15) (Sintetico)

KALLON-PISA

Cecina (LI) / Stadio “Rossetti” (ore 15)

MARTEDÌ 21 MARZO 2023

FIORENTINA-FA EURO NEW YORK

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

KAKAWA-MONTEROSI

Carrara (MS) / Campo sportivo “Fossa dei Leoni” (ore 15) (Sintetico)

SAMPDORIA-UYSS NEW YORK

Genova – località Bogliasco / Campo sportivo “3 Campanili” (ore 16) (Sintetico)

NKORANZA WARRIORS-AREZZO

Montagnano (AR) / Stadio “Santi Sartiani” (ore 15)

BOLOGNA-ATROMITOS

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

MAVLON-JÓVENES PROMESAS

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-IMOLESE

Carrara – Località Fossone (MS) / Campo sportivo “Boni” (ore 15) (Sintetico)

SPORT RECIFE-LADEGBUWA

Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

SASSUOLO-OLYMPIQUE THIESSOIS

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Fossone 2” (ore 15) (Sintetico)

RUKH-CARRARESE

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15) (Sintetico)

TORINO-DON TORCUATO

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

APIA LEICHHARDT-PONTEDERA

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

EMPOLI-BEREKUM FREEDOM FIGHTERS

Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15) (Sintetico)

WESTCHESTER UNITED-BENEVENTO

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 15) (Sintetico)

SPAL-KALLON

Ferrara / Stadio “Mazza” (ore 15)

HONVÉD-PISA

Cecina (LI) / Stadio “Rossetti” (ore 15)

GIOVEDÌ 23 MARZO 2023

FIORENTINA-KAKAWA

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

FA EURO NEW YORK-MONTEROSI

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center (ore 15) (Sintetico)

SAMPDORIA-NKORANZA WARRIORS

Genova – località Bogliasco / Campo sportivo “3 Campanili” (ore 16) (Sintetico)

UYSS NEW YORK-AREZZO

Montagnano (AR) / Stadio “Santi Sartiani” (ore 15)

BOLOGNA-MAVLON

Capezzano Pianore (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

ATROMITOS-JÓVENES PROMESAS

Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SPORT RECIFE

Badesse (SI) / Campo sportivo “Berni” (ore 15)

LADEGBUWA-IMOLESE

Carrara – Località Fossone (MS) / Campo sportivo “Boni” (ore 15) (Sintetico)

VENERDÌ 24 MARZO 2023

SASSUOLO-CARRARESE

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 15) (Sintetico)

RUKH-OLYMPIQUE THIESSOIS

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)

TORINO-APIA LEICHHARDT

Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

DON TORCUATO-PONTEDERA

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

EMPOLI-BENEVENTO

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

WESTCHESTER UNITED-BEREKUM FREEDOM FIGHTERS

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

SPAL-PISA

San Miniato (PI) / Campo sportivo “Pagni” (ore 15) (Sintetico)

HONVÉD-KALLON

Carrara (MS) / Campo sportivo “Fossa dei Leoni” (ore 15) (Sintetico)

SABATO 25 MARZO 2023

FIORENTINA-MONTEROSI

Pietrasanta (LU) / Stadio “XIX Settembre” (ore 15)

EURO FA NEW YORK-KAKAWA

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Fossone 2” (ore 15) (Sintetico)

SAMPDORIA-AREZZO

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14) (Sintetico)

UYSS NEW YORK-NKORANZA WARRIORS

Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 14) (Sintetico)

BOLOGNA-JÓVENES-PROMESAS

Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

ATROMITOS-MAVLON

Galleno (FI) / Campo sportivo “Brunini” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-LADEGBUWA

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

SPORT RECIFE-IMOLESE

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Martini” (ore 15)

DOMENICA 26 MARZO 2023: RIPOSO

LUNEDÌ 27 MARZO 2023: RIPOSO

OTTAVI DI FINALE

MARTEDÌ 28 MARZO 2023

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center (ore 15) (Sintetico)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

Pietrasanta (LU) / Stadio “XIX Settembre” (ore 15)

MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023: RIPOSO

QUARTI DI FINALE

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

Marina di Massa (MS) / Campo sportivo “Ricortola” (ore 15)

Porcari (LU) / Stadio Comunale (ore 15) (Sintetico)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

VENERDÌ 31 MARZO 2023: RIPOSO

SEMIFINALI

SABATO 1 APRILE 2023

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 14)

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 18)

DOMENICA 2 APRILE 2023: RIPOSO

FINALISSIMA

LUNEDÌ 3 APRILE 2023

Torre del Lago (LU) / Stadio “Ferracci” (ore 15)