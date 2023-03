Sampdoria-Carrarese oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi Torneo di Viareggio 2023

Sampdoria contro Carrarese. Alle 15:00 di martedì 28 marzo, al Campo sportivo “Bibolini di Lerici, le due squadre si contenderanno il pass per il prossimo turno. Tanzella di La Spezia sarà l’arbitro di questa partita. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo dal 1′ di gioco. Non è prevista una diretta tv o streaming della partita, ma Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e una diretta testuale. Cinque punti per la Carrarese in una fase a gironi in cui ha messo notevolmente in difficoltà il Sassuolo. Ora l’ostacolo per una delle potenziali sorprese del torneo è la Sampdoria, prima nel gruppo 6 con tre punti di margine sul Grosseto.

