Sassuolo-Grosseto oggi in tv: orario e streaming ottavi Torneo di Viareggio 2023

di Mattia Zucchiatti 22

Sassuolo e Grosseto sono pronte a scendere in campo in occasione degli ottavi di finale del Torneo di Viareggio 2023. Le due squadre si sfideranno alle 15:00 di martedì 28 marzo nella cornice del Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” di Viareggio. La squadra campione in carica vuole confermarsi, ma prima deve vedersela contro la seconda del gruppo 6, che ha chiuso la fase a gironi alle spalle della Sampdoria. Il Sassuolo è favorito, ma in passato questo torneo ha spesso regalato sorprese. Non è prevista una diretta tv o streaming del match. Leonetti di Firenze sarà l’arbitro del match.

