Stefanini-Maria in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Lucrezia Stefanini affronterà Tatjana Maria nel primo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Esordio assoluto in un tabellone principale di una prova slam per la classe 1998, che ha brillantemente superato un percorso di qualificazioni tutt’altro che banale, dato che al secondo turno ha sconfitto la recente finalista del WTA di Auckland, la spagnola Rebeka Masarova. Ora la numero sette d’Italia proverà ad andare a caccia del colpaccio, in termini di prestigio, ranking e prize money. Superare una semifinalista di Wimbledon sarà complicato, ma si tratta di un match comunque non chiuso, almeno sulla carta. La tedesca in questo inizio di 2023 vanta una vittoria (Gibson) e due sconfitte (Gauff e Kalinina).

Stefanini e Maria scenderanno in campo martedì 17 gennaio. Non è stato ancora reso noto l'ordine di gioco della giornata dagli organizzatori.