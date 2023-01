Highlights e gol Napoli-Cremonese 6-7 rigori: ottavi Coppa Italia 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 24

Il video con gli highlights e i gol di Napoli-Cremonese 6-7 dopo i rigori, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. Primo tempo scoppiettante al Maradona, vantaggio dei lombardi con Pickel, quindi il ribaltone in pochi secondi con Juan Jesus e poi Simeone. Nella ripresa gli azzurri sembrano in gestione, poi a tre minuti dal 90′ il pareggio di Afena-Gyan e si va ai supplementari, rosso a Sernicola che però non scongiura i rigori. Di seguito le immagini salienti di Napoli-Cremonese.

LE PAGELLE