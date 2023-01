Stati Uniti-Polonia stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale United Cup 2023

Gli Stati Uniti affronteranno la Polonia nella semifinale della United Cup 2023, evento in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. I nordamericani sembrano non avere punti deboli all’interno del loro team e arrivano a quest’appuntamento dopo una fase a gironi dominata. Decisamente intriganti le sfide tra i numeri uno, sia al maschile che al femminile: Pegula-Swiatek e Fritz-Hurkacz che sono incontri che promettono spettacolo, a maggior ragione con gli Australian Open così vicini. La Polonia dopo essere uscita vincitrice da Brisbane arriva a Sydney forte di avere in campo la numero uno del ranking WTA ma resta comunque sfavorita in questo penultimo atto. Si inizia questa notte con i primi due singolari, poi sabato toccherà ai restanti tre match.

STATI UNITI-POLONIA

Venerdì 6 gennaio – a partire dalle 03:00

Jessica Pegula (USA) vs. Iga Swiatek (POL)

Frances Tiafoe (USA) vs. Daniel Michalski (POL)

Sabato 7 gennaio – a partire dalle 00:00

Taylor Fritz (USA) vs. Hubert Hurkacz (POL)

Madison Keys (USA) vs. Magda Linette (POL)

Doppio Misto

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

TABELLONE SEMIFINALI

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

QUANDO E COME SEGUIRLA – I primi due singolari di Stati Uniti-Polonia andranno in scena nella notte italiana tra giovedì 5 e venerdì 6 a partire dalle 03:00. Nella notte tra venerdì 6 e sabato 7, a partire dalle 00:00, sarà il turno delle altre tre partite. Sarà possibile seguire tutti gli incontri su SuperTennis (canale 212 di Sky e 64 del digitale terrestre), che l’intera fase finale della manifestazione. Live streaming disponibile sul sito dell’emittente e sulla piattaforma SuperTennix (previo abbonamento o gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la sfida tra Stati Uniti e Polonia, con il nostro sito che garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights.