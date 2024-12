Tutto pronto per la sprint maschile 10km di Kontiolahti, prima tappa valevole per la Coppa del Mondo 2024/2025 di biathlon. Sulle nevi finlandesi tornano in pista gli uomini, che si cimentano ora nel format di gara individuale più corto. Il fuoriclasse norvegese Johannes Boe, superato nell’individuale dal connazionale Endre Stroemsheim, proverà subito a rifarsi per conquistare il suo primo successo stagionale, ma dovrà guardarsi dai tanti avversari (compagni di squadra e francesi soprattutto) pronti a dare il massimo per inserirsi nelle posizioni che contano. In casa Italia l’obiettivo è fare meglio dell’individuale, dove le basse percentuali al tiro hanno fortemente condizionato i piazzamenti. Il primo azzurro a partire sarà Elia Zeni, poi a seguire toccherà a Patrick Braunhofer, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e Daniele Cappellari. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è per le ore 16.20 italiane di venerdì 6 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la gara del massimo circuito mondiale di biathlon.

SEGUI IL LIVE DELLA GARA

START LIST: I PETTORALI DI PARTENZA

IL PROGRAMMA DELLA TAPPA DI KONTIOLAHTI

LE CLASSIFICHE GENERALI AGGIORNATE

COPPA DEL MONDO 2024/2025: TUTTE LE TAPPE E LE GARE

STREAMING E TV – La short individual 15km maschile di Kontiolahti 2024 sarà visibile in diretta tv su Eurosport 1, canale disponibile anche su Sky e Dazn, oltre che in streaming sulla piattaforma Discovery+, su SkyGo e NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale minuto per minuto, la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero alcuna emozione.