“È stato incredibile, ero molto emozionato, perché guidavo una Ferrari che è la macchina del mio cuore e perché lo facevo insieme a mio fratello. È stata una giornata veramente memorabile“. Sono queste le parole di Arthur Leclerc dopo aver guidato la Ferrari nelle FP1 del Gran Premio di Abu Dhabi. “La cosa che mi ha sorpreso di più di una monoposto di F1? Penso i freni, così come anche le curve ad alta velocità. Penso che si veda anche in qualche mio on-board che a un certo punto avevo qualche problema al collo. È stato un po’ difficile, ma come ho detto era veramente emozionante poter fare questo test con la Ferrari e insieme a mio fratello”, ha concluso.