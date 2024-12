La F1 si prepara a scendere in pista nell’ultimo weekend di gara del 2024: è arrivato il momento del Gran Premio di Abu Dhabi. La pista di Yas Marina ospita da anni l’atto finale della stagione del campionato e quest’anno non fa eccezione. Il weekend di gara, in scena tra il 6 e l’8 dicembre, si prospetta toccante sotto più punti di vista. Sono infatti diversi i piloti che lasceranno i propri team, primo su tutti Lewis Hamilton, che dice addio a Mercedes dopo undici anni insieme.

A rompere il ghiaccio saranno le prove libere, con le prime due sessioni attese per venerdì 6 dicembre. Le FP1 avranno inizio alle 10:30, mentre le FP2 sono attese tra le 14:00 e le 15:00. La terza e ultima sessione di prove libere è poi in programma per sabato 7 dicembre alle 11:30. Le prove libere saranno trasmesse in diretta esclusivamente dal canale di Sky Sport F1 e sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati in tempo reale tramite una diretta testuale.